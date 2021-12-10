Нуланд предложили изучить географию после ее слов о Екатеринбурге

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что отправит набор контурных карт замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ошибку Нуланд допустила во время выступления 9 декабря на слушаниях в Сенате, когда заявила, что Украина хочет быть больше похожей на Париж и Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург.

«Что до Нуланд, ну право слово, мадам, сделайте что-то со своей американской школой, начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Завтра же отправлю ей такой набор контурных карт. Пусть учится, а мы пригласим ее к нам в Екатеринбург, покажем Город трудовой доблести», — заявил Вегнер.

Он также не согласился с заявлением, что многие россияне хотели бы жить на Украине.

Вегнер утверждает, что в Екатеринбурге живут «десятки тысяч представителей братского народа с Украины», и никто из них не пожелал вернуться.

Екатеринбург носил название Свердловск с 1924 по 1991 год.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ошибку и высмеяла слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.