В кортеже Зеленского заметили деталь для «тарана людей»

В кортеже президента Украины Владимира Зеленского заметили изменения: глава государства пересел на новый Mercedes, а у автомобилей сопровождения появились «кенгурятники». Видео обновленного кортежа опубликовало издание «Страна.ua».

Как говориться в статье, у автомобиля Зеленского более новый тип кузова.

Кроме того, на кадрах запечатлены минивэны охраны украинского президента, в их передней части который установлены противоударные обвесы — так называемые «кенгуртники». Это название связано с обитающими в Австралии кенгуру, на которых нередко наезжают местные автомобилисты — обвес минимизирует наносимый машине ущерб.

Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского усилили после покушения на его помощника Сергея Шефира. Увеличилось количество машин и выросла скорость их передвижения.

Машину Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября из автомата Калашникова. Он не пострадал, был ранен его водитель.