Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Еврокомиссии рассказали от чего зависят хорошие отношения ЕС с Россией 19:07
Сокуров допустил, что его арестуют после спора с Путиным 18:56
Появились подробности развода Лепса с женой 18:52
В МИД России заявили, что «втягивание» Украины в НАТО может... 18:50
Титов сравнил приход Витории в «Спартак» со смертной казнью 18:44
В ЛДПР оценили перспективы принятия законопроекта о 13-й пенсии 18:44
Эмират в ОАЭ перешел на четырехдневную рабочую неделю 18:37
ОП России предложила не вводить QR-коды в больницах и храмах 18:32
Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление, назвав его дном 18:21
Нуланд предложили изучить географию после ее слов о Екатеринбурге 18:21

В кортеже Зеленского заметили деталь для «тарана людей»

«Страна.ua»: у Зеленского новый Mercedes, а минивэны охраны оснастили «кенгурятниками»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В кортеже президента Украины Владимира Зеленского заметили изменения: глава государства пересел на новый Mercedes, а у автомобилей сопровождения появились «кенгурятники». Видео обновленного кортежа опубликовало издание «Страна.ua».

Как говориться в статье, у автомобиля Зеленского более новый тип кузова.

Кроме того, на кадрах запечатлены минивэны охраны украинского президента, в их передней части который установлены противоударные обвесы — так называемые «кенгуртники». Это название связано с обитающими в Австралии кенгуру, на которых нередко наезжают местные автомобилисты — обвес минимизирует наносимый машине ущерб.

Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского усилили после покушения на его помощника Сергея Шефира. Увеличилось количество машин и выросла скорость их передвижения.

Машину Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября из автомата Калашникова. Он не пострадал, был ранен его водитель.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть