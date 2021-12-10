В Молдавии рассказали, почему не пустили Нарочницкую в страну

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Молдавии Даниел Водэ рассказал, почему российского политолога и доктора наук Наталью Нарочницкую не пустили в страну для наблюдения за выборами в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Об этом он написал в своем Facebook.

«Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых «выборах», важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили», — написал Водэ.

Ранее Нарочницкая предположила, что инцидент связан с предстоящими выборами в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Нарочницкая рассказала, что по прилету в Молдавию на паспортном контроле ее уже ждал человек «явно не пограничник, а из каких-то служб», он не представился и ни разу не взглянул на нее, не отвлекаясь от телефона.

Она добавила, что неоднократно приезжала ранее в Молдавию, выступала в образовательных учреждениях, по ее книгам дети даже писали сочинения о войне.