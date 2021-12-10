Джилл Байден рассказала о психическом здоровье Джо Байдена

Первая Леди США Джилл Байден опровергла слухи о проблемах с ментальным здоровьем у ее супруга Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруга президента США заявила об этом после того, как появились результаты опроса общественного мнения, согласно которым, 48% граждан США полагают, что Байден психически не способен справляться с возложенными на него обязанностями.

«Думаю, это просто нелепо», — сказала она.

Она также отметила, что президент крайне устает, «работая почти 24 часа в сутки».

О том, что у Байдена нет признаков психических заболеваний свидетельствуют и данные медицинского осмотра, который прошел президент.

«Не было обнаружено никаких свидетельств расстройства мозжечка или других заболеваний центральной нервной системы», — сообщил доктор Кевин О'Коннор, врач президента.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса.