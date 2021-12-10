Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сбербанк сообщил о штатной работе своих сервисов 16:03
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после его... 16:01
Пьеха ответил на слова Юлиана после плохой оценки на «Суперстаре» 16:01
Голикова заявила об осложнении ситуации по COVID-19 в Адыгее, Чечне и... 16:00
Боец ММА напал на полицейских в Петербурге и сбежал из отдела после... 15:57
Пакистанские талибы* отменили перемирие с премьером страны 15:52
Венгрия ограничила выдачу виз туристам из России 15:51
В центре Москвы столкнулись Maserati, Mercedes и Nissan 15:49
Подросток из Подмосковья лишился 1,7 млн рублей в Telegram-игре «на... 15:46
Российский двойник Шаламе снялся в рекламе булочки с персиком 15:45

Сокуров заявил, что Путин не вник в его слова о национализме на Северном Кавказе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров, вступивший на заседании СПЧ в полемику с президентом России Владимиром Путиным о кризисе федеративности в стране, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава государства не смог вникнуть в его слова во время спора.

«Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — сказал режиссер.

Сокуров добавил, что на встрече СПЧ с Путиным были проблемы со связью, и он иногда не слышал, что говорит президент. По словам режиссера, несмотря на условия, он сказал «все, что считал возможным».

9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма. «Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm оценил высказывание режиссера, заявив, что Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть