Сокуров заявил, что Путин не вник в его слова о национализме на Северном Кавказе

Режиссер Александр Сокуров, вступивший на заседании СПЧ в полемику с президентом России Владимиром Путиным о кризисе федеративности в стране, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава государства не смог вникнуть в его слова во время спора.

«Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — сказал режиссер.

Сокуров добавил, что на встрече СПЧ с Путиным были проблемы со связью, и он иногда не слышал, что говорит президент. По словам режиссера, несмотря на условия, он сказал «все, что считал возможным».

9 декабря Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма. «Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm оценил высказывание режиссера, заявив, что Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».