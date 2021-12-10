Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета провели телефонные переговоры. Об этом сообщает агентство «БелТА».
В публикации отмечается, что Путин позвонил Лукашенко. В рамках разговора президенты обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.
Агентство отмечает, что разговор шел о двухсторонней повестке и о возникающих вызовах и ситуации вокруг обеих стран.
Ранее Путин заявил, что утверждать о якобы нахождении Белоруссии «на довольствии» у РФ непозволительно.
По словам российского главы государства, можно как угодно относиться к Белоруссии и ее руководству, но подобные высказывания о «довольствии» окажутся некорректными.
Также Путин обратил внимание, что создание Союзного государства с Минском было длительным и тонким процессом, требующим исключительной компетентности.
Осенью Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.