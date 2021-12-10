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Путин позвонил Лукашенко

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета провели телефонные переговоры. Об этом сообщает агентство «БелТА».

В публикации отмечается, что Путин позвонил Лукашенко. В рамках разговора президенты обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Агентство отмечает, что разговор шел о двухсторонней повестке и о возникающих вызовах и ситуации вокруг обеих стран.

Ранее Путин заявил, что утверждать о якобы нахождении Белоруссии «на довольствии» у РФ непозволительно.

По словам российского главы государства, можно как угодно относиться к Белоруссии и ее руководству, но подобные высказывания о «довольствии» окажутся некорректными.

Также Путин обратил внимание, что создание Союзного государства с Минском было длительным и тонким процессом, требующим исключительной компетентности.

Осенью Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.

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