Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает Sky News.

В решении суда говорится, что Апелляционный суд отверг критику представителей Ассанжа по поводу заверений прокуратуры США, назвав их достаточными для того, чтобы развеять обеспокоенность, связанную с сообщениями об угрозе самоубийства Ассанжа. Суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил вернуть дело в Вестминстерский магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра внутренних дел.

Правительство США оспаривает решение, вынесенное в январе 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, она отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. По мнению судьи, Ассанж может совершить суицид в американской тюрьме.

Ассанжа в 2010 году обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года американские власти предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В США против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.