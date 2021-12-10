В Нью-Йорке разрешили голосовать без гражданства

Городской совет Нью-Йорка одобрил закон, дающий местным жителям, у которых нет американского гражданства, право голосовать на локальных выборах.

Как сообщает The New York Times, норма позволит участвовать в выборах более 800 тыс. жителей города начиная с 9 января 2023 года.

«Людям, которые хотят быть избранными на должность, теперь придется проводить в сообществах, затронутых этим законодательством, столько же времени, сколько и в районах проживания высших слоев общества», — пояснил один из инициаторов закона, член городского совета Нью-Йорка Иданис Родригес.

При этом другие штаты США вводят запрет на голосование неграждан на местных выборах. Так, в 2020 году в Колорадо, Флориде и Алабаме были приняты поправки, разрешающие голосовать только гражданам США. Запрет на голосование для лиц без американского гражданства действует в Северной Дакоте и Аризоне.

Ранее губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал документ, согласно которому термин «иностранный гражданин» или «иностранец» признан устаревшим, в связи с чем он будет вычеркнут из законов штата и заменен на другие «более подходящие слова». Теперь иностранцев в Калифорнии будут называть «негражданами» или «иммигрантами».