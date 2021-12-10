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Нарочницкая рассказала о еще одном россиянине, которого не пустили в Молдавию

Политолог Нарочницкая: члена Общественной палаты Журавлева не пустили в Молдавию в преддверие выборов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российский политолог Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, рассказала, что кроме нее в страну также не смог попасть представитель Общественной палаты России, передает РИА «Новости».

«Молдавия не пустила в страну одного члена Общественной палаты — Журавлева. Он прилетел еще в четверг (11 декабря. — прим. ред.) днем ​​и просидел в серой зоне девять часов», — рассказала политолог.

Нарочницкую не пустили в Молдавию, куда она прилетела 10 декабря, и отправили обратно тем же рейсом, на котором она прилетела для участия на выборах в качестве наблюдателя от Общественной палаты РФ. Она усмотрела в этом решении молдавской стороны политическую подоплеку, связав инцидент с предстоящими выборами президента Приднестровской Молдавской Республики.

В комментарии ТАСС Нарочницкая отметила, что это своеобразный «укол России». По ее словам, от ее присутствия в стране «самим этим выборам ни жарко, ни холодно, их статус от этого никак не меняется».

В погранслужбе, комментируя инцидент, заявили, что подробности о произошедшем сообщат позже.

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