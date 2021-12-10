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Бородай сравнил Казахстан с Украиной нулевых

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и бывший председатель Совета министров ДНР Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» оценил языковую политику властей Казахстана после отказа от вывесок на русском языке.

«Я вижу сходство современного Казахстана с Украиной нулевых. Мы продолжаем относиться к части наших бывших республик как к нашим естественным союзникам, а с течением времени это становится не так», — сказал Бородай.

Парламентарий также напомнил об уменьшении числа в этих республиках русскоговорящих и приверженцев русской культуры и менталитета.

«Их число уменьшается, это происходит в том числе путем сознательного искоренения русской культуры и выдавливания ее носителей. И это еще в лучшем случае. Республики Средней Азии покинуло огромное количество носителей русской культуры, неважно кто они были по национальности, — азербайджанцы, евреи, белорусы, украинцы или великороссы. Но они были носителями русской культуры, и их по большей части выдавили. А влияние тех, кто остался, на социальную жизнь в Средней Азии уже, к сожалению, минимально», — сказал депутат.

Бородай добавил, что в такой ситуации союз стран Средней Азии с Россией держится только благодаря взаимной выгоде. При этом он допустил, что однажды руководители этих республик могут решить поменять внешнеполитический курс.

Ранее депутаты мажилиса Казахстана согласились с изменениями и дополнениями сената страны в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации. Согласно новым правилам, в рекламе и вывесках теперь нужно использовать только казахский язык, а все остальные, включая русский, — лишь «при необходимости».

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