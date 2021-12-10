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Политолог Нарочницкая назвала причину своей депортации из Молдавии

Политолог Нарочницкая связала отказ впустить ее в Молдавию с выборами в Приднестровье

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский политолог Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, прокомментировала эту ситуацию, сообщает РИА «Новости».

Она предположила, что инцидент связан с предстоящими выборами в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Нарочницкая рассказала, что по прилету в Молдавию на паспортном контроле ее уже ждал человек «явно не пограничник, а из каких-то служб», он не представился и ни разу не взглянул на нее, не отвлекаясь от телефона. Политолог возмутилась, что ей ничего не объяснили, «отправили под конвоем» и посадили на обратный рейс «как преступницу». В ответ на вопрос о цели визита в Молдавию политолог заявила, что она эксперт-международник, и планирует выступление на круглых столах. Однако это не убедило собеседника Нарочницкой и он заявил, что знает, зачем она прибыла в страну, после чего отметил в документе, что Нарочницкая «не смогла подтвердить законную цель поездки».

«У них грядут выборы президента Приднестровья. Но я ведь не министр и не чиновник, не официальное лицо, и от того, что такие как я посмотрят на выборы — от этого признания Приднестровью не прибудет», — заметила политолог.

Она добавила, что неоднократно приезжала ранее в Молдавию, выступала в образовательных учреждениях, по ее книгам дети даже писали сочинения о войне.

Президентские выборы в Приднестровье пройдут 12 декабря. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты — действующего главу Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.

О депортации Нарочницкой из Молдавии сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представителя МИДа возмутили действия молдавской стороны. Она напомнила, что Нарочницкая является экспертом с мировым именем, а «не абитуриенткой, забывшей ответ на вопрос приемной комиссии».

Представитель молдавской погранслужбы указала, что пока не располагают информацией об инциденте.

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