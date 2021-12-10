Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украинские клубы впервые за 14 лет не будут участвовать в еврокубковой... 05:20
Бывший агент США заявил, что маневр Украины у Керченского пролива был проверкой... 05:09
Россияне назвали главное слово 2021 года 05:00
Россиянам сообщили о льготах и выплатах перед выходом на пенсию 04:58
Разработчик назвал преимущества российских дронов-камикадзе 04:54
Российский клуб стал худшим по результативности в Лиге Европы 04:49
Прокуратура насчитала более 3,7 млрд рублей ущерба от летних пожаров в Якутии 04:49
У бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска проходит обыск 04:34
Бакаев рассказал, как Джикия мотивировал его с помощью кексов... 04:30
В Роспотребнадзоре указали на опасные симптомы штамма «омикрон» 04:19

В Киеве переговоры Байдена и Путина назвали «абсолютным поражением» властей Украины

Украинский политик Мураев заявил, что переговоры Байдена и Путина прошли точно не в пользу Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
360tv/telegram

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина являются «абсолютным поражением» властей Украины, потому что после их проведения из планов Сената Соединенных Штатов вычеркнули законопроект о санкциях по газопроводу «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ».

«Это абсолютное поражение украинской власти. То есть то, что был вычеркнут из планов сената законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2», санкции в отношении секторальной России по многим ее функционерам говорит о том, что переговоры прошли точно не в пользу Украины», — сказал Мураев.

Он также указал, что все обещания о блокировке этого проекта, который давал президент Украины Владимир Зеленский, «разбились о рифы реальности» после переговоров лидеров США и РФ.

«Хотя не существовало той реальности, в которой бы «Северный поток — 2» не сертифицировала Европа и Штаты могли наложить санкции», — отметил политик.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» якобы является «рычагом» против «агрессии» России, указав на пользу для Соединенных Штатов от существования этого трубопровода.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть