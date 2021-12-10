В Киеве переговоры Байдена и Путина назвали «абсолютным поражением» властей Украины

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина являются «абсолютным поражением» властей Украины, потому что после их проведения из планов Сената Соединенных Штатов вычеркнули законопроект о санкциях по газопроводу «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ».

«Это абсолютное поражение украинской власти. То есть то, что был вычеркнут из планов сената законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2», санкции в отношении секторальной России по многим ее функционерам говорит о том, что переговоры прошли точно не в пользу Украины», — сказал Мураев.

Он также указал, что все обещания о блокировке этого проекта, который давал президент Украины Владимир Зеленский, «разбились о рифы реальности» после переговоров лидеров США и РФ.

«Хотя не существовало той реальности, в которой бы «Северный поток — 2» не сертифицировала Европа и Штаты могли наложить санкции», — отметил политик.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» якобы является «рычагом» против «агрессии» России, указав на пользу для Соединенных Штатов от существования этого трубопровода.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.