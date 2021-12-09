США потратят более $400 млн на «обновление демократии» по всему миру

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские власти удвоят траты на поддержку демократии по всему миру, передает mk.ru. Заявление прозвучало на организуемом Вашингтоном «Саммит за демократию».

В Белом доме сообщили, что объявленное Байденом обновление демократии обойдется американскому бюджету в $424 млн. Целями программы называются «обеспечение прозрачности и подотчетности» власти и защита института выборы.

Ранее Китай обвинил Соединенные Штаты в развязывании войн «под знаменем демократии». Как указали во внешнеполитическом ведомстве КНР, Вашингтон без учета различий в уровнях экономического развития, истории и культуре разных стран «навязывает» другим государствам свои ценности, политическую систему, а также планирует «цветные революции». В некоторых случаях подобная политика приводила к свержению властей «с катастрофическими последствиями», отметили в МИД.

«Саммит за демократию» пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря, на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены из 110 стран и территорий. В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также другие страны Африки, Латинской Америки и Азии.