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США потратят более $400 млн на «обновление демократии» по всему миру

Байден заявил, что Вашингтон потратят $424 млн на «обновление демократии» в других странах

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские власти удвоят траты на поддержку демократии по всему миру, передает mk.ru. Заявление прозвучало на организуемом Вашингтоном «Саммит за демократию».

В Белом доме сообщили, что объявленное Байденом обновление демократии обойдется американскому бюджету в $424 млн. Целями программы называются «обеспечение прозрачности и подотчетности» власти и защита института выборы.

Ранее Китай обвинил Соединенные Штаты в развязывании войн «под знаменем демократии». Как указали во внешнеполитическом ведомстве КНР, Вашингтон без учета различий в уровнях экономического развития, истории и культуре разных стран «навязывает» другим государствам свои ценности, политическую систему, а также планирует «цветные революции». В некоторых случаях подобная политика приводила к свержению властей «с катастрофическими последствиями», отметили в МИД.

«Саммит за демократию» пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря, на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены из 110 стран и территорий. В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также другие страны Африки, Латинской Америки и Азии.

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