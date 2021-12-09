Хиллари Клинтон расплакалась, зачитывая речь на случай победы на выборах 2016 года

Бывшая госсекретарь США и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон не смогла сдержать слез, читая речь, подготовленную на случай победы в президентских выборах 2016 года. Запись ее выступления была опубликована телеканалом NBC.

«Я никогда не делилась этим ни с кем. Я никогда не читала ее вслух. Но это помогает понять, кто я, во что я верю и каковы были мои надежды на ту страну, которую я хочу для своих внуков, и то, что я хочу для мира», — сказала политик.

Клинтон расплакалась, говоря о своей матери, Дороти Родхэм, которая выросла в бедности и была брошена родителями в восьмилетнем возрасте. Она умерла в 2011 году в возрасте 92 лет.

В своей речи политик призналась, что думает о своей матери каждый день и «хотела бы сказать ей, что ее дочь вырастет и станет президентом США».

Ранее обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший в своей статье написал, что Россия располагает «опасным компроматом» на США, который может навредить американской политической элите. Журналист рассмотрел действия главы ФБР Джеймса Коми в ходе предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, который якобы руководствовался российскими разведданными. По его мнению, тот «пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом».

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о его предполагаемых связях с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы.