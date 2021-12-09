МИД России призвал Евросоюз к взаимному отказу от виз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз к введению безвизового режима. Об этом она рассказала на брифинге, сообщает ТАСС.

Так Захарова прокомментировала сообщение немецкого журнала Spiegel о том, что правительство Германии рассматривает возможность отмены виз для российской молодежи.

«Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем», — сказала Захарова.

Дипломат посоветовала Берлину обратиться в Брюссель — и заняться решением этого вопроса в масштабах ЕС. Выделение целевых групп для выдачи виз вызывает недоумение, добавила она.