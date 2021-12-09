Стало известно время разговора Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден созвонится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским примерно в 19.30 по киевскому времени (20.30 по мск), заявил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. По его словам, это предварительное время и оно еще может быть изменено.

«Уважаемые коллеги, по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения <…> До этого, напоминаю, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию», — написал Никифоров в Facebook.

Как ожидается, основной темой диалога президентов США и Украины станет обсуждение итогов переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным 7 октября, которые были сосредоточены вокруг украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Байден собирается обсудить Россию не только с Зеленским, но и главами «Бухарестской девятки».