В МИД заявили, что Украина наращивает группировку войск в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина наращивает группировку военных в Донбассе при поддержке НАТО. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала она.

По ее словам, режим прекращения огня был нарушен почти 90 тыс. раз. Миссия ОБСЕ также зафиксировала переброску украинских тяжелых вооружений в Донбасс, продолжается и использование беспилотников, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что украинские власти на заседании контактной группы по Донбассу представят обновленный вариант проекта, направленный на обеспечение выполнения мер по перемирию в регионе. Об этом заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, Украина может вернуться в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня.