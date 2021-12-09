МИД РФ: переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины зашли в тупик. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении €31 млн на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», — сказала она.

Также она сообщила, что Украина наращивает группировку военных на линии соприкосновения в Донбассе при поддержке НАТО.

Ранее стало известно, что украинские власти на заседании контактной группы по Донбассу представят обновленный вариант проекта, направленный на обеспечение выполнения мер по перемирию в регионе.