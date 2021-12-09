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В Совфеде прокомментировали предложение отключить Россию от SWIFT

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неприемлемым предложение политолога Яна Бжезинского отключить Россию от системы платежей SWIFT или задержать определенные платежи за газ и нефть. Об этом сообщает «Лента.ру».

«К сожалению, по своим аналитическим способностям Бжезинский далеко отстает от своего великого родственника. Он делает крайне неприемлемые для нас и для европейцев заявления», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что если страны Запада попробуют задержать выплаты по нефти и газу, они попросту не получат следующую партию.

Отключение России от системы SWIFT грозит убытками не только для Москвы, но и для российских контрагентов и покупателей, подчеркнул сенатор.

Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского предложил североатлантическому сообществу нанести «предупредительный удар» по России в виде отключения от SWIFT или задержки определенных платежей за газ и нефть. Подробнее — в материале «ГазетыRu».

Такое заявление политолог сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

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Отношения России и США
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