Первым замглавы Минздрава России стал Владимир Зеленский

Бывший глава московского фонда ОМС Владимир Зеленский назначен первым заместителем министра здравоохранения России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Зеленский с 2000 по 2007 год работал в департаменте бюджетной политики Минфина, в 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. С 2012 года руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил московский фонд ОМС.

Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост директора ФСИН генерала Аркадия Гостева.

Гостев с 2012 года занимал пост замглавы МВД, до этого он работал заместителем начальника ГУВД по Москве, начальником Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера в возрасте 20 лет. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.