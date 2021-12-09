В Совфеде оценили слова сенатора США о ядерной бомбардировке РФ

Заявления о возможности ядерного удара по России в случае конфликта с Украиной являются неподходящими для людей такого ранга, такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру», комментируя высказывание сенатора от Республиканской партии США Роджера Уикера.

«Если я не ошибаюсь, этот сенатор является членом ОБСЕ. Мне кажется, что, работая в Организации по безопасности и сотрудничеству, делать такие заявления очень опасно. Это не красит сенатора, я думаю, что он погорячился», — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что сенаторы в США считают себя в определенной степени независимыми из-за получения должности посредством прямых выборов. И, по мнению зампредседателя международного комитета Совфеда, американские политики «довольно русофобски настроены».

Ранее Уикер заявил в эфире Fox News, что президенту США Джозефу Байдену следует задуматься над использованием ядерного оружия при враждебных действиях России в отношении Украины.