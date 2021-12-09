В Польше с погоней поймали перевозившего нелегалов украинца

Польская полиция задержала гражданина Украины около города Бельска-Подляски, передает RMF24. По данным издания, украинца арестовали за перевозку девяти мигрантов из Ирака, которые незаконно попали в Польшу с территории Белоруссии.

Как отмечается, мужчина проигнорировал требование полиции остановить автомобиль на одной из трасс у польско-белорусской границы, и попытался скрыться. В результате непродолжительной погони украинец все же был задержан полицией в селе Трещутки, которое находится недалеко от города Бельска-Подляски.

По информации польских полицейских, с начала миграционного кризиса на границе страны с Белоруссией, им удалось задержать уже более 300 водителей, перевозивших нелегалов. При этом в их автомобилях было обнаружено около 1400 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Польше обвинили Белоруссию в снабжении нелегалов на границе алкоголем.