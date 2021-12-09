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В Германии заявили, что Россия дорого заплатит за свое «вторжение» на Украину

Глава МИД ФРГ Бербок: Россия заплатит высокую цену за новый урон государственности Украины

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Michael Sohn/AP

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что России придется заплатить высокую политическую и экономическую цену за «новый урон государственности Украины». Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом, передает «Интерфакс».

По ее словам, Германия поддерживает контакты с партнерами и по Европейскому союзу и НАТО в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Дипломат подчеркнула, что нельзя допустить военного сценария развития событий.

Бербок также заявила, что деэскалация на Украине должна быть достигнута дипломатическим путем на основе минских соглашений.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

Так, 6 декабря телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «много всего правдивого и лживого публикуется» в СМИ.

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