В Германии заявили, что Россия дорого заплатит за свое «вторжение» на Украину

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что России придется заплатить высокую политическую и экономическую цену за «новый урон государственности Украины». Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом, передает «Интерфакс».

По ее словам, Германия поддерживает контакты с партнерами и по Европейскому союзу и НАТО в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Дипломат подчеркнула, что нельзя допустить военного сценария развития событий.

Бербок также заявила, что деэскалация на Украине должна быть достигнута дипломатическим путем на основе минских соглашений.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

Так, 6 декабря телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «много всего правдивого и лживого публикуется» в СМИ.