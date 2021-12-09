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Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник из Украины

Следствие установило, что Саакашвили помог пересечь границу Грузии экс-чиновник из Украины

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили смог пересечь государственную границу благодаря помощи бывшего высокопоставленного чиновника, проживающего на Украине. Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, передает ТАСС.

Тбилисский городской суд 9 декабря рассматривает дело о незаконном пересечении границы Саакашвили.

«В результате проведенных процессуальных и следственных мероприятий следственный орган детально установил, кто помогал [Саакашвили] на территории Украины. Это был бывший высокопоставленный чиновник из силового ведомства при прежних властях», — сказал Вепхвадзе, не называв имени экс-чиновника.

Прокурор призвал адвокатов бывшего президента признать все улики и доказательства.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

Ранее сообщалось, что здоровье не позволяет Саакашвили прийти на судебное заседание 9 декабря.

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