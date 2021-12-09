Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник из Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили смог пересечь государственную границу благодаря помощи бывшего высокопоставленного чиновника, проживающего на Украине. Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, передает ТАСС.

Тбилисский городской суд 9 декабря рассматривает дело о незаконном пересечении границы Саакашвили.

«В результате проведенных процессуальных и следственных мероприятий следственный орган детально установил, кто помогал [Саакашвили] на территории Украины. Это был бывший высокопоставленный чиновник из силового ведомства при прежних властях», — сказал Вепхвадзе, не называв имени экс-чиновника.

Прокурор призвал адвокатов бывшего президента признать все улики и доказательства.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

Ранее сообщалось, что здоровье не позволяет Саакашвили прийти на судебное заседание 9 декабря.