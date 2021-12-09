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Бывший мэр Архангельска объяснил, почему предложил переименовать город в Путинград

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donskoy.vip/Instagram

Бывший мэр Архангельска Александр Донской объяснил «Газете.Ru», что биография Владимира Путина никак не связана с городом, а переименование его в Путинград нужно только для того, чтобы привлечь инвестиции и туристов в регион.

«В том то и проблема, что связи [с Путиным] нет. Президент у нас не родился, не учился, не жил, и это большой минус для города. У меня идея такая: как корабль назовешь, так он и поплывет. К сожалению, в Архангельске вечная разруха. Последняя новость — мэрию города оштрафовали за плохое содержание дорог на 2 миллиона рублей. Город — лидер по количеству ветхого, аварийного жилья. На мой взгляд, то, что город будет называться именем Путина, даст возможность привлечь в город инвестиции, реализовать программу развития Архангельска, привлечь туристов. В городе с таким названием чиновники, депутаты не смогли бы работать плохо», — сказал Донской.

Экс-чиновник привел в пример столицу Чечни, где есть проспект Кадырова, переходящий в проспект имени Путина.

«В Грозном есть улица имени Кадырова, и она в идеальном состоянии. Я там был дважды и нам есть чему поучиться», — подчеркнул Донской.

Бывший мэр также предложил поменять герб Архангельска, назвав его устаревшим.

«Архангельск — единственный город в мире, на чьем гербе изображен черт. Гости города не понимают смысл герба, на нем неправильная композиция. Я считаю, что нужно добавить позитива, патриотизма, поэтому объявил конкурс на лучший эскиз. Победитель получит скромный приз — 10 тысяч рублей», — сообщил Донской.

Он пояснил, что не планирует обращаться с предложением о переименовании Архангельска и смене герба города к местным властям.

«Считаю, что инициатива должна исходить снизу. Будет правильно, если мои предложения заметят в городском совете депутатов», — добавил Донской.

Ранее бывший градоначальник Александр Донской на своей странице в Instagram предложил переименовать город в Путинград, объяснив свою инициативу тем, что тогда «точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске».

В мэрии города на предложение Донского пока не отреагировали.

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