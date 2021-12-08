Мизулина рассказала о попытках вмешательства в выборы 2024 года

Лига безопасного интернета зафиксировала попытки вмешательства в выборы президента России в 2024 году. Об этом заявила директор организации Екатерина Мизулина, сообщает ТАСС.

«Идет массовая скупка аккаунтов в социальных сетях — это группы, сообщества, раскрученные аккаунты, телеграм-каналы, в том числе общественно-политической направленности», — уточнила Мизулина во время заседания координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ на тему «Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы».

Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что после регистрации такого рода аккаунтов в большом количестве создаются сетевые сообщества по регионам. При этом она отметила, что для этого используются иностранные сим-карты, так как российские сим-карты для этих целей с 1 декабря использовать сложнее.

«Пока назвать примеры не могу, потому что спугнем тех, кем мы сейчас активно занимаемся, за кем внимательно наблюдаем <...> Некоторые лица пытаются создать сетевые сообщества и цепочки аккаунтов, то есть так называемые ботофермы, с какой целью — пока не известно. Но с учетом их названий и использований даты 2024 предполагаем, что это связано с проработкой предстоящих президентских выборов», — подчеркнула Мизулина.

Ранее спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что попытки вмешательства в российские выборы зарубежными силами будут постоянными. Также он обратил внимание, что еще до начала голосования за Госдуму VIII созыва появлялись «доклады о непризнании выборов».

До этого Москва передала послу США Джону Салливану «достаточно серьезные» данные о вмешательстве в выборы в России, сообщал глава российского МИД Сергей Лавров. Газета «Коммерсантъ» писала о «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это. Выяснилось, что IP-адреса, связанные с серверами и техподдержкой приложения «Умное голосование», разработанного экс-директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Романом Рубановым, в основном связаны с США и, в частности, с Пентагоном.