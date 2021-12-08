Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в конце декабря

Законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте будет рассмотрен в Госдуме в конце декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили во фракции ЛДПР.

«Дискуссия продлится до конца декабря, когда законопроект будет рассмотрен в Госдуме», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в ЛДПР пока не определилась с позицией по этому законопроекту. «Мы ждем окончания обсуждения этой идеи в регионах, чтобы наше решение было в интересах граждан», — отметил представитель фракции.

Накануне законопроект об обязательном введении QR-кодов, внесенный правительством РФ, был одобрен думским комитетом по промышленности и торговле.

Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали введение закона об обязательных QR-кодах. За проголосовали 34 депутата, против — 13. Один законодатель воздержался.

Проекты законов, вводящих обязательное предъявление QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на самолетах и поездах с 1 февраля по 1 июня 2022 года правительство внесло в Госдуму 12 ноября 2021 года, однако рассмотрение документов было отложено для консультаций с регионами.