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Путин ответил на вопрос журналиста о «нападении» России на Украину

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе.

«Мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Россия не стремится ни к каким конфронтациям.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о «вторжении» России на Украину. Так, американский телеканал CBS News, сославшись на данные разведки, сообщил, что имеет «данные, что Россия собирается напасть на Украину». Впоследствии немецкая газета Bild опубликовала схему предполагаемого «вторжения». Агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что «вторжение» планируется в январе 2022 года.

Путин назвал эти заявления алармистскими, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что такие сообщения являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

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