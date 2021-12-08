Специалист по этикету объяснила обращение Путина к Меркель на «ты» дружбой и доверием

Президент России Владимир Путин, обращаясь к экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в телеграмме на «ты», тем самым выразил к ней свое доверие и дружеское отношение. Об этом рассказала «Газете.Ru» специалист по деловому этикету Светлана Грохотова.

«Обращение на «ты» может быть признаком доверия и дружбы, потому что представляете, сколько Путин и Меркель в большой политике. Он владеет немецким языком, там тоже есть формы «sie» и «du», как в русском языке. И Меркель владеет русским языком, она тоже прекрасно понимает, что в нем есть формы и «вы», и «ты». Мне кажется, что он хотел показать, что за эти годы они стали друзьями, больше, чем просто коллегами, и что спустя столько времени между ними некое доверие и близкое расположение», — объяснила она.

Грохотова также привела в пример первого президента России Бориса Ельцина, который обращался на «ты» к своему американскому коллеге Биллу Клинтону.

«Если мы вспомним первого президента, Бориса Ельцина, были такие забавные случаи: «Мой дорогой друг Билл» — тоже обращался на «ты». Единственное, что, может, отличает — обычно это все происходило в устной речи. В данном случае нет практически возрастной разницы, то есть если бы, например, она была сильно старше Владимира Путина, и он обратился к ней на «ты», могло бы трактоваться как некое пренебрежение. Но у них разница минимальна, поэтому, я думаю, что нет ничего страшного. Намерения были более добрыми, чем, возможно, сумели прочесть в этом обращении», — подчеркнула она.

В телеграмме, отправленной Ангеле Меркель по случаю ее ухода из политики, Владимир Путин поблагодарил ее за сотрудничество.

«За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», — написал президент России, пообещав Меркель продолжить дружеское общение.