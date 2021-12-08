Назарбаев заявил, что антироссийские санкции бьют по самому Западу

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил мнение, что санкции в отношении РФ бесполезны. Об этом он заявил в фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «Интерфакс».

«Санкции против России — уже, наверное, нечего больше придумать. Я не знаю, неужели аналитики в Белом доме не понимают, что и Россия, и Китай — самодостаточные страны? Вы хорошо знаете, это страны, которые имеют огромные ресурсы внутри, огромное население потребителей, ну, может, немного торговля пострадает, но это же обратно бьет по самой Америке, по Западу», — сказал Назарбаев.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин вывел страну в великие державы, с которыми невозможно не считаться. По словам политика, российский лидер имеет «большую поддержку внутри страны».

«В сложнейший условиях, когда Россию хотели загнать в угол, он вытащил ее. Что бы ни делали, как бы ни хотели, мировые проблемы без России нельзя решать», — заявил Назарбаев.

Ранее телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные сообщения продолжением информационной истерики.