Песков рассказал о попытках НАТО «подмять под себя» Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО пытается «подминать Украину под себя». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ», — утверждает он.

По его словам, все действия Россия предпринимает исключительно на своей территории.

Ранее Песков рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита главы России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Представитель Кремля добавил, что когда точно это произойдет, пока неизвестно, однако главы государств имели в виду, что назначение представителей должно состояться оперативно.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.