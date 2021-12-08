Скандал с британским политиком вошел в сотню самых популярных мемов года

Бывший министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок оказался в списке ста самых популярных мемов страны за прошедший год. Об этом сообщает издание Indy 100 со ссылкой на данные поисковой системы Google.

Основным предметом насмешек пользователей стал скандал, связанный с публикацией видео, на котором Хэнкок целовался со своей давней подругой и помощницей Джиной Коладанджело. Общественность раскритиковала женатого политика за неэтичное поведение и нарушение норм социальной дистанции. В результате разразившегося скандала Хэнкок покинул пост министра здравоохранения.

В число других политиков, ставших персонажами мемов, вошел сенатор-демократ Берни Сандерс. В январе этого года фотографии с ним на инаугурации Джо Байдена, где сенатор от штата Вермонт сидит в утепленной одежде с серьезным видом, также стали популярными шаблонами для мемов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее также стал героем мемов. Он ошибся в названии Пизанской башни, расположенной в Италии, и назвал ее «башней из пиццы». Оговорка Болсонару привела к тому, что пользователи Twitter начали изображать политика веселящимся, стоящим возле «пизанской» башни из разных видов пиццы или поедающим ее.