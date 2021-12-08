Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В НАТО назвали Сербию ценным партнером 16:31
Колыванов: «Зенит» хочет набрать очки с «Челси»... 16:28
Шольц опустил фразу про бога в тексте присяги 16:23
Россия подняла в небо Су-27 из-за военных самолетов Франции над Черным... 16:22
В Париже ошиблись при задержании подозреваемого в убийстве Хашукджи 16:21
Песков рассказал о попытках НАТО «подмять под себя» Украину 16:16
Стало известно, какой ремонт россияне предпочитают в съемных квартирах 16:15
YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной 16:11
Журналиста Цимбалюка вызвали на допрос из-за ненависти к россиянам 16:02
Шипенко не исключил, что воспользуется льготной ипотекой для космонавтов 16:02

Байден нарушил слово на переговорах с Путиным

Байден говорил с Путиным в окружении «группы поддержки» вопреки договоренностям

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Джо Байден нарушил договоренности о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в формате «тет-а-тет».

Как свидетельствует фото, опубликованное в Twitter Белого дома, рядом с американским президентом во время видеопереговоров находились еще четыре человека, среди них госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Кроме того, на видео, которое появилось позднее, в кадре слева от Байдена мелькнула чья-то рука, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации помощника Путина Юрия Ушакова, президенты говорили один на один, хотя представители обеих сторон были готовы подключиться к беседе, передает ТАСС. Ушаков также отметил, что не знает, сколько человек было рядом с Байденом во время видеовстречи с Путиным.

Путин и Байден провели 7 декабря двухчасовые переговоры по защищенным каналам видеосвязи. На фотографиях, опубликованных Кремлем, Путин находился один в кабинете своей президентской резиденции в Сочи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть