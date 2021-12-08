Украинские националисты запустили флешмоб против «вторжения России»

Украинская националистическая организация «Рух Опору Капітуляції» опубликовала в своем Twitter призыв к флешмобу с хэштегом #UkrainiansWillResist (англ. — украинцы будут сопротивляться).

Из сообщения организации следует, что к акции присоединился Андрей Антоненко, участник так называемой АТО и подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Никто не может заставить украинцев принять ультиматум [президента России Владимира] Путина. Никакого «мира» на условиях России не будет. Даже если Запад заключит сделку с Путиным по поводу Украины, а Зеленский капитулирует, #UkrainiansWillResist российским оккупантам. Добро пожаловать в ад, господин Путин!» — говорится в сообщении организации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал героем Украины добробатовца Дмитрия Коцюбайло, который ранее шутил о жестоком отношении к русскоязычным детям.