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«Стеклянный Джо»: в США оценили позицию Байдена на переговорах с Путиным

Американский журналист раскритиковал позицию Байдена в переговорах с Путиным

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Jonathan Ernst/Reuters

Колумнист издания The New York Post Майкл Гудвин негативно высказался о роли Джо Байдена в переговорном процессе между Россией и США в статье под названием «Стеклянный Джо. Слабый Байден не чета Путину и другим врагам».

«Когда дело доходит до заключения сделки с Россией, у Джо Байдена возникает проблема: он хочет поговорить, а Владимир Путин хочет Украину и собирает на границе 175 тыс. военнослужащих, чтобы доказать это», — пишет Гудман.

По словам колумниста, американский президент испытывает схожие проблемы в отношениях с Китаем и Ираном.

«У наших противников ясные цели и железные кулаки. У нас есть неуклюжий, бормочущий президент, который возглавляет альянс в значительной степени разоруженных государств всеобщего благосостояния, ранее известный как НАТО», — отметил автор.

Байден не может объединить свою партию в Конгрессе, и его «никто не боится», заключает журналист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита главы России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

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