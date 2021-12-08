В Кремле сочли невозможным воссоздание Советского Союза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о желании Москвы воссоединить СССР.

«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Нуланд знает, что на территории бывшего СССР существуют различные интеграционные процессы, такие как Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономических союз (ЕАЭС), Союзное государство России и Белоруссии.

«Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться», — добавил Песков.

Ранее Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится войти в историю, воссоздав СССР. Также она предостерегла Москву от гипотетического вооруженного конфликта с Киевом, отметив, что война «будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России».