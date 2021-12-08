Американец снимет сериал о визите гей-активистов в СССР

Американский режиссер Андрий Парех снимет проект под названием «Красная радуга» об истории визита немецких гей-активистов в СССР в 1978 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Александра Роднянского AR Content.

В компании отметили, что «впервые в истории американский режиссер такого уровня будет снимать российский сериал».

«Я очень рад, что это будет именно Андрий Парех — выдающийся режиссер и оператор, работы которого вызывают восхищение. «Красная радуга» — это очень важный сегодня и острый разговор о нетерпимости к людям отличных от большинства убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации. Этот разговор мы хотим вести на понятном широкой аудитории языке», — заявил Роднянский.

Андрий Парех является обладателем премии Emmy за постановку сериала «Наследники».

События нового сериала развернутся в 1978 году, когда секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов пригласил в Москву активистов гей-движения из Берлина, перепутав их с представителями коммунистической организации.

Ранее стало известно, что новый фильм Marvel «Вечные» не вышел на экраны кинотеатров некоторых ближневосточных стран из-за того, что в картине есть ЛГБТ-персонажи.