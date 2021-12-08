В Польше объяснили, почему Россия не добилась от США гарантий нечленства Киева в НАТО

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох дал комментарий в связи с состоявшимися накануне переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив, что российский лидер не смог добиться четкого запрета на вступление Украины в НАТО, сообщает «Польское радио».

По мнения Солоха, разговор глав государств был важным.

«Он не принес окончательных решений, можно сказать, исходя из сообщений, которые идут после этого разговора, сигналов, которые мы получали ранее от представителей американской администрации во время прямых телефонных контактов,» — заявил Солох.

Он также отметил, что, скорее всего, целью взаимодействия лидеров было очерчивание позиций, которых придерживаются страны. Одним из вопросов на повестке было вступление Украины в НАТО. Он добавил, что Москва стремилась получить формальные гарантии того, что Украина не войдет в состав организации.

«Мы ранее видели, и хорошо, что это было подтверждено публично президентом Соединенных Штатов, что по крайней мере не будет ни одного жеста, ни одного акта, гарантирующего России то, что Украина не будет когда-либо членом НАТО, потому что это решают сами союзники и заинтересованные страны», — заявил Солох.

Ранее на Украине дали оценку итогам встречи Путина и Байдена.