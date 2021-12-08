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В США опасаются, что Путин воссоздаст СССР

Замгоссекретаря США Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать СССР и «пойти дальше»

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится войти в историю, воссоздав СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она на слушаниях в сенате.

Она предостерегла Москву от гипотетического вооруженного конфликта с Киевом, отметив, что украинские вооруженные силы были модернизированы в последние годы — война «будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России».

Нуланд добавила, что в настоящее время доля украинцев, которые видят в России дружественную страну достигла «исторического максимума» — 12%.

Ранее пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки высказалась об эвакуации американцев из Украины.

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