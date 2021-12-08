В Вашингтоне заявили, что обсуждают с Брюсселем новые санкции против Москвы

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Брюсселем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос об отличиях возможных санкций против России от введены в 2014 году, Салливан подчеркнул, что американский власти готовы применить меры, от которых воздержались семь лет назад. Раскрывать подробности он отказался, мотивировав это желанием сообщить из «напрямую русским».

«Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики. У нас эксперты из министерства финансов, госдепа, Совета национальной безопасности в ежедневном контакте с ключевыми столицами, с Брюсселем, чтобы выработать этот пакет мер, — добавил советник Байдена.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала распространенную СМИ информацию о подготовке Государственным департаментом США плана эвакуации американских граждан из Украины из-за потенциальной «чрезвычайной ситуации», связанной с напряженной обстановкой на российско-украинской границе.

Она подтвердила, что у Госдепартамента есть процедура уведомления американцев о необходимости покинуть страну, однако, по ее словам, внешнеполитическое ведомство «даже близко не на этом этапе в настоящий момент».