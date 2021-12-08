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Псаки высказалась об эвакуации американцев из Украины

Джен Псаки заявила, что США не готовят план эвакуации граждан США из Украины

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Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти не разрабатывают план эвакуации граждан Соединенных Штатов из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки прокомментировала распространенную СМИ информацию о подготовке Государственным департаментом США плана эвакуации американских граждан из Украины из-за потенциальной «чрезвычайной ситуации», связанной с напряженной обстановкой на российско-украинской границе.

Она подтвердила, что у Госдепартамента есть процедура уведомления американцев о необходимости покинуть страну, однако, по ее словам, внешнеполитическое ведомство «даже близко не на этом этапе в настоящий момент».

Ранее в Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись во вторник, 8 декабря, выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По заявлению американской администрации, Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае вооруженного конфликта. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.

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