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Депутатам разрешили посещать Думу без QR-кодов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы могут проходить в здание палаты без предъявления QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых составляет 94%, а вторых — 99%. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования [предъявлять QR-код на входе]. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились», — объяснил Володин. По его словам, сейчас болеет COVID-19 только один депутат.

Среди фракций лидером по уровню вакцинации стала ЛДПР, второе место занимает «Единая Россия», дальше идут «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и «Новые люди».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пост Володина о законопроекте по введению QR-кодов в общественных местах набрал 1 млн просмотров. При этом число подписчиков Telegram-канала Володина выросло с 40 тыс. до более 157 тыс. с момента публикации поста.

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