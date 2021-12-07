Британский премьер объяснил наркотики в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил, почему в некоторых помещениях британского парламента были обнаружены пакетики с кокаином, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Правительство понимает, что наркобизнес наносит серьезный урон. Я думаю, что это отвратительно, и нам нужно с этим бороться. Мы усиливаем нашу кампанию против сетей распространителей наркотиков», — заявил Джонсон.

По словам британского премьера, для этих целей будет выделено дополнительно £300 млн. Сам Джонсон ранее заявлял, что в молодости употреблял наркотики.

Ранее в парламенте Великобритании снова обнаружили следы кокаина. Палата общин на следующей неделе обсудит проблему и пути ее решения – возможно, здание будут чаще обследовать кинологи. Остатки наркотика были найдены в 90% мест, попавших под проверку – в том числе в туалетах рядом с кабинетом премьера Бориса Джонсона.