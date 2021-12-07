Высказавшийся о конфликте в Донбассе мэр Полтавы попал на сайт «Миротворец»

Мэр Полтавы Александр Мамай, ранее назвавший войну в Донбассе гражданской, попал в базу «Миротворец». Об этом сообщает портал «Страна».

Отмечается, что Мамай обозначен на сайте как «пособник террористов и российских оккупантов». Градоначальника также обвиняют в «распространении кремлевской пропаганды» и «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины». Националисты припомнили и политическое прошлое политика — его членство в «Партии регионов» и высказыванием симпатий экс-президенту страны Виктору Януковичу.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Мамая о том, что происходящее на востоке Украины — одновременно и гражданская война, и противостояние США и России. По его словам, молодые украинцы, в частности студенты военной кафедры Полтавского технического университета, в «неофициальных беседах» выступают против внешнего управления страной. Мэр также отметил, что введенные Украиной после 2014 года экономические санкции негативно сказались на ней самой.