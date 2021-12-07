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Le Figaro: если США не хотят общаться с Лавровым — придется прислушаться к Шойгу

Французский политолог Пармантье призвал Россию и США показать готовность к переговорам

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Пресс-служба МИД РФ

Маловероятно, что Россия «вторгнется» на Украину, поскольку она лишь старается «тестировать пределы возможностей» и стремится к прямому диалогу с Соединенными Штатами, такое мнение выразил французский политолог Флоран Пармантье в беседе с газетой Le Figaro.

«Россия намерена протестировать конкретную ситуацию. Она пытается отреагировать на два или три недавних военных события: на появление турецких беспилотников, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и нахождение американских бомбардировщиков в 20 км от России. Несколько недель назад Владимир Путин выразил желание получить гарантии безопасности на своей территории. Определение красных линий происходит с обеих сторон», — объяснил Пармантье.

Политолог раскрыл, что для США красной линией остается суверенность Украины, а для России — неприемлемость «помолвки» Киева с НАТО. Он подчеркнул нежелание Москвы общаться по украинской проблематике с офисом президента страны Владимира Зеленского или с европейскими странами, поскольку те все равно «обратятся за одобрением» к американской администрации. Вдобавок к этому, возможный конфликт между Россией и Украиной «обойдется недешево», а стороны понесут как человеческие, так и экономические потери.

По словам Пармантье, сейчас отсутствует заметный прогресс в переговорном процессе между РФ и США по вопросу Украины, несмотря на успехи в других областях двухсторонней повестки. Поэтому Москва старается дать понять, что нежелание общаться с дипломатами может привести к необходимости дискутировать с военными.

«В этом кризисе Москва занимает определенную позицию и говорит США: если вы не хотите общаться с Сергеем Лавровым, ничего страшного. Но вам придется тогда прислушаться к министру обороны России Сергею Шойгу. <...> Для достижения соглашения обеим сторонам необходимо показать, что они готовы к переговорам еще до того, как цена просчета станет непомерно высокой. <...> Кажется, обе стороны приближаются к тому, чтобы сказать: «ладно, сейчас наши силы равны, давайте договариваться», — отметил политолог.

Ранее кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что Россия законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам, а Украина «веками была русской».

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