Конгрессмена раскритиковали за семейное рождественское фото с оружием

Американского конгрессмена от Республиканской партии Томаса Мэсси подвергли критике в социальных сетях за фотографию своей семьи с оружием, выложенную спустя несколько дней после стрельбы в школе. Об этом сообщает CNN.

На фотографии, Мэсси позирует со всей своей семьей у рождественской елки, у каждого члена семьи, включая детей, в руках оружие. В подписи сказано: «Дорогой Санта! Подари нам, пожалуйста, боеприпасы».

Недовольство пользователей соцсети вызвало то, что фотографию Мэсси выложил спустя несколько дней после стрельбы в старшей школе Оксфорд в Мичигане, жертвами которой стало четыре человека.

«Слишком много семей, которым приходится проводить рождественские каникулы без своих близких из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Прославление огнестрельного оружия подпитывает насилие»,— написала в своем Twitter организация «Марш за наши жизни», выступающая за ограничение свободного ношения оружия.

Фотографию своей погибшей в школьной стрельбе дочери также выложил американец Фред Гуттенберг, в описании сообщивший, что семья школьного стрелка делала такие же посты, как и Мэсси.

Томас Мэсси известен своей поддержкой права на свободное ношение оружия. Также он в 2017 году предлагал распустить министерство образования.