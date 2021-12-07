В «Единой России» озаботились вечной работой Вечных огней

Депутат партии «Единая Россия» Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней. Об этом сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что недавно произошел «довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров Вечный огонь был потушен» из-за долгов администрации поселения.

«Слава богу, эта проблема разрешена, огонь снова горит. Но очевидно, что речь идет о вопросе системы», — сказал Хинштейн. Законодатель отметил, что уже обсудил проблему с руководством «Газпрома» и обсуждает с ним детали нового документа. По его словам, там согласились, что «Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первоклассник затушил Вечный огонь в Кронштадте, засыпав снегом. Правоохранители быстро установили личность виновника, после чего он вместе с матерью был вызван в отдел полиции. Сотрудники отдела провели с мальчиком профилактическую беседу, а материалы об инциденте направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних.