В Кремле планируют принять отставку главы Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер планирует уйти в отставку по собственному желанию, при этом в администрации президента России прошли консультации по этому вопросу, сообщает телеканал РБК со ссылкой на источники в правительстве региона.

По данным источников, инициатива уйти с поста губернатора принадлежит самому Паслеру, при этом к его работе на посту главы региона претензий нет. Неизвестно, что послужило причиной для Паслера подать в отставку.

Денис Паслер занял должность 18 сентября 2019 года. На выборах он получил 65,9% голосов в первом туре голосования. До этого Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после того как его предшественник, Юрий Берг также подал в отставку по собственному желанию.