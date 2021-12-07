На Украине назвали три «предохранителя» от войны с Россией

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «Наш» рассказал, почему в стране не перестают настаивать на том, что Россия обязательно нападет на украинскую территорию.

«Вы же знаете, что «Путин нападет» — это сделано специально только для того, чтобы внутри страны не возникли протестные настроения. Я даю 100%, что Путин не нападет, если у нас не будет государственного переворота», — сказал экс-чиновник.

Также он выразил мнение, что от войны с Россией может удержать три «предохранителя»: если украинская армия не совершит наступление на Донбасс или Крым, и если на Украине не будут размещены ракеты с атомными боеголовками стран НАТО.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Российский президент Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.