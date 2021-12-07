В бундестаге отвергли шантаж России «Северным потоком — 2»

Заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф заявил, что на РФ не следует оказывать давление, используя угрозу остановки проекта «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину. Его слова приводит Oldenburger Onlinezeitung.

Парламентарий назвал дипломатические переговоры подходящим способом «не допустить усиления давления России на своих соседей».

«Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями», — сказал он.

Ранее обозреватель Леонид Бершидский в своей статье для издания Bloomberg написал, что при полномасштабном вторжении России на Украину газопроводу «Северный поток — 2» грозит «гарантированное уничтожение».

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. Он уточнил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.